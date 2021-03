Diana Șoșoacă trece la FAPTE! Vrea să depună MULTE dosare penale Diana șoșoaca lanseaza un atac dur la adresa Guvernului și totodata a transmis și o serie de amenințari cu privire la o serie de dosare penale. Senatoarea a anunțat ca va depune mai multe dosare penale și acțiuni in instanța pentru a ridica poporul sa lupte pentru drepturile lui. ”Va voi face dosare penale cat nu veți putea duce, va voi face acțiuni in instanța cat nu veți putea duce, voi ridica poporul asta sa lupte pentru drepturile și libertațile lui, indiferent de poziția pe care o voi ocupa”, a spus Diana Șoșoaca. Copilul tau este unic, dar nu este singurul. Indruma-l alaturi de noi la primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

