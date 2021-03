Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost internat intr-un spital de psihiatrie din Timis dupa ce l-a amenințat cu moartea pe șeful DSU, Raed Arafat. Barbatul s-a filmat in timp ce-l amenința cu moartea pe Raed Arafat. Clipul a fost postat pe Facebook pe 10 martie. „La nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara a…

- Un barbat din Timisoara, care luna aceasta l-a amenintat, intr-un video postat pe Facebook, pe secretarul de stat Raed Arafat, a fost internat intr-un spital de psihiatrie. Decizia internarii a fost luata de instanța. Barbatul l-a amenințat pe Arafat ca-l va lovi cu un topor, cu un ciocan si cu o ranga.…

- Potrivit acelorasi surse, la sedinta iau parte ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, precum si reprezentanti ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta si ai Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, scrie Agerpres .O alta sedinta cu reprezentanti ai spitalelor judetene si ai Institutului National…

- Individul, care se prezinta drept un fan al senatoarei Diana Șoșoaca afirma ca daca Raed Arafat nu-și da demisia, va merge la București cu toporul in mana. Cautam 10 copii cu inițiativa și idei de afaceri. Aplica acum pentru o bursa pentru copilul tau prin VERTIK Junior „Domnu’ Arafat. Astazi…

- Un barbat din municipiul Timișoara a anunțat, intr-un grup de Facebook, ca i-a pregatit mai multe unelte șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in cazul in care acesta din urma „nu-și va da demisia de buna voie”. Barbatul a aratat in inregistrare un topor, o ranga și o lopata.…

- Romania ocupa locul trei in Europa la fenomenul bullying, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Copiii, care sunt victime ale bullying-ului pot sa devina depresivi sau sa aiba tedințe suicidale, spun specialiștii. Detalii aici. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea…

- Denise Rifai a venit cu un punct de vedere pe contul ei de Facebook, ca urmare a celui de-al doilea incendiu produs intr-un spital de stat, cel dintr-un pavilion COVID, de la Institutul ”Matei Balș”. Denise Rifai, reacție in urma incendiului de la ”Matei Balș”. Previziune sumbra pentru Romania „Numai…

- "Apel matinal" - Invitat: ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. "Apel matinal" - Invitat: ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu Rubrica: "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu - Acum, la "Apel…