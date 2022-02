Betina M SRL, firma fondata de fostul consul onorific al Libanului, va fi reintrodusa in activitatea comerciala (DOCUMENT)

Betina M SRL fondata in 1994 are sediul social in Mamaia, Palm Beach Hotel, si se ocupa de "hteluri si alte facilitati de cazare similareldquo;. Vesti bune… [citeste mai departe]