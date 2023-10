A inceput scandalul și in formațiunea politica a Dianei Șoșoaca. Ea și soțul sau sunt acuzați ca au luat din banii partidului SOS Romania. Diana și Silvestru Șoșoaca ar fi scos din contul partidului SOS aproape 200 de mii de euro, intr-o singura seara. Oamenii din partid cer acum explicații cu privire la modul in care s-au cheltuit banii respectivi, conform Realitatea PLUS. Un fost membru din SOS Romania susține ca ar fi fost amenințat de Silvestru Șoșoaca tocmai pentru ca a ridicat mai multe semne de intrebare despre suma respectiva. The post Diana Șoșoaca și soțul sau, acuzați ca au luat ilegal…