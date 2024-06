Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa la Bruxelles alaturi de Luis Lazarus, grație caștigului de la alegerile europarlamentare, Diana Șoșoaca s-a filmat spunand ca „va aduce aici (n.r. in Parlamentul European) toate mizeriile din Parlamentul Romaniei” și a dat de ințeles ca numele sau s-ar putea regasi pe buletinele de vot.

- Diana Șoșoaca a ajuns la Bruxelles și s-a filmat in fața Parlamentului European impreuna cu Luis Lazarus, plasat de formațiunea SOS pe listele cu eurodeputați.In clipul filmat și incarcat pe contul...

- Diana Șoșoaca, liderul S.O.S., nu a mai avut rabdare și a mers la Bruxelles, la Parlamentul European, insoțita de Luis Lazarus. Cei doi sunt europarlamentarii care vor reprezenta S.O.S Romania in Parlamentul European. “Welcome Village este locul in care te duci sa te inregistrezi. Normal il face in…

- Potrivit rezultatelor parțiale, Ștefanuța figureaza cu puțin peste 3% dintre voturi. Ramane de vazut daca va atinge pragul de 3,2% necesar pentru independenți.Politicianul Ștefanuța este din Sibiu, a fost membru in USR din 2019 pana in 2023. Cu ajutorul partidului condus de Dan Barna in trecut și acum…

- Alegerile europarlamentare 2024 ne dau prilejul unor reflecții amare asupra starii politice din Romania. 10 iunie 2024 va ramane o data semnificativa in istoria recenta a Romaniei și a Uniunii Europene. Ziua in care Diana Șoșoaca și Luis Lazarus au fost confirmați ca membri ai Parlamentului European…