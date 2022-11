Stiri pe aceeasi tema

- Fosta senatoare AUR Diana Sosoaca si fostul politician PSD Adrian Severin, condamnat definitiv in 2016 pentru fapte de coruptie, au sarbatorit, joi, Ziua Unitatii Nationele a Rusiei, la ambasada de la Bucuresti. Cei doi apar in fotografiile publicate de Ambasada Rusiei pe Facebook, relateaza g4media.ro.…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere. „Romania…

- Dupa izbucnirea razboiului dintr Rusia și Ucraina, un val de refugiați și-au gasit adapost in Romania. Unii au fost in tranzit, alții au ramas aici, cladindu-și propria viața, departe de casa. Și-au deschis afaceri, alții s-au angajat in diferite domenii, insa sunt și oameni neajutorați, care se chinuie…

- „Apreciez initiativa de care au dat dovada Uniunea Europeana si Statele Unite, care au facut eforturi consistente pentru a contracara numeroasele consecinte ale razboiului brutal si ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei.Alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara…

- Un editorial al lui David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti legat de ziua de 24 august, data la care se serbeaza 31 de ani de la dobandirea independentei Ucrainei. "Ucraina, o tara pe care Rusia o ataca inca din 2014, rezista de jumatate de an la bombardamente…

- Intr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile romane au declarat ca persona non grata pe teritoriul Romaniei un reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București. Ulterior, Ambasada Rusiei a fost informata cu privire la decizia sus-menționata din dispoziția ministrului…