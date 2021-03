Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca, senatoare exclusa din grupul senatorial AUR dupa niște conflicte interne, spune ca este curtata de toate partidele, dar ca pentru moment nu s-a gandit sa intre in vreunul. De asemenea, aceasta are și cateva solicitari pentru Partidul Social Democrat, dupa ce Marcel Ciolacu a facut declarații…

- Un protest se desfașoara duminica, in Capitala, chiar in fața Parlamentului. Un astfel de eveniment are loc și in Sibiu. Mai mulți oameni au ieșit in strada impotriva adoptarii legii vaccinarii obligatorii. Evenimentul a fost promovat toata saptamana pe rețelele sociale. Antivacciniștii s-au…

- Polițiștii ieșeni s-au autosesizat dupa imaginile postate pe Facebook, informeaza Aleph News. Diana Șoșoaca ar fo participat la o petrecere in Iași, vineri seara. Conform imaginilor transmise live de Șoșoaca, niciunul dintre participanți nu poarta masca de protecție. Poliția din Iași face verificari…

- IPJ Iași a deschis o ancheta, dupa ce Diana Sosoaca, senator AUR, a facut vineri seara, petrecere la restaurant. Șoșoaca a transmis paranghelia pe Facebook și i-a facut dedicații și lui Raed Arafat. Dupa ce au cantat piese patriotice, Diana Șoșoaca le-a spus celor care o urmareau in transmisiunea…

- Un polițist din Barlad s-a gandit sa-și vanda uniforma pe net. Era cam veche, și ca sa mai faca un ban in plus, a pus-o pe un site de anunțuri, potrivit vremeanoua.ro. Polițistul local ar fi pus uniforma la vanzare in județul Iași, dar liderul de sindicat l-ar fi avertizat, dupa ce a fost sunat... View…

- Descinderi la Iași, unde mai mulți oameni cunoscuți ca fiind hoți de buzunare au fost ridicați de acasa cu mascații. Oamenii legii au ridicat de la domiciile acestora și sume mari de bani. Suspecții au fost duși la audieri dupa ce oamenii pagubiți au depus mai multe plangeri. Vom reveni cu…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a fost prezența la Iași in data de 1 ianuarie pentru a vorbi cu votanții sai. Diana Șoșoaca nu a purtat masca de protecție și nu a respectat distanțarea sociala.La „Caravana Recunoștinței AUR” s-au strans cateva persoane in fața Palatului Culturii din Iași pentru a vorbi…

- Știți momentele alea in care intarzii la o intalnire pentru ca pur și simplu arați prea bine pentru a nu-ți face un selfie in oglinda? Ei bine, delegația AUR, prezenta la Cotroceni pentru consultarile privind viitorul guvern, a intarziat pentru ca noul senator de Iași, avocata Diana Șoșoaca, facea LIVE…