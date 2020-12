Avocata Diana Șoșoaca, proaspata senatoare AUR, a explicat are au fost motivele care au revoltat-o atat de tare incat a decis sa dea in judecata Ministerul Sanatații, DSP București și Senatul Romaniei, cel mai nou "angajator" al sau. Aceasta spune ca a facut plangere penala și vrea sa se afle care dintre instituții au dat publicitații actele sale medicale care conțineau date confidențiale, inclusiv adresa ei și bolile de care sufera. "In cinci minute de la trimiterea acestei notificari catre DSP și Ministerul Sanatații, aceste acte, inclusiv adeverința mea medicala, au devenit publice. CNP-ul…