Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a refuzat sa aleaga intre liderul SOS Romania Diana Sosoaca si procurorul-sef european Laura Codruta Kovesi.

Simona Bucura Oprescu a fost intrebata in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, pe cine ar alege intre Diana Sosoaca si Laura Codruta Kovesi.

”Oh, Dumnezeule! As prefera sa fie intrebare fara raspuns”, a raspuns Simona Bucura Oprescu.

Un sondaj INSCOP realizat la comanda news.ro arata ca liderul SOS Romania Diana Sosoaca ar intra in finala prezidentiala alaturi de presedintele PSD Marcel Ciolacu in cazul in care…