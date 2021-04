Diana Șoșoacă REVINE: Eu mă plimb prin Romania în general noaptea. OAMENII mă cheamă! Senatoarea Diana Sosoaca a afirmat joi, la Romania TV, ca restrictiile impuse de autoritati sunt neconstitutionale, astfel incat ea nu a completat niciodata o declaratie pe propria raspundere, chiar daca circula foarte mult noaptea. „Eu ma plimb prin Romania in general noaptea, si nu ca sa ma uit pe cer, ci pentru ca ma cheama oamenii, ma duc sa negociez cu primariile, sa restabilesc lucruri, pentru ca sunt singurul senator care face ceva pentru oameni in tara asta. Noaptea se circula foarte bine, nu ma intereseaza nicio declaratie, nu am completat niciodata si nici nu o sa completez. Va spun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

