Diana Șoșoacă, pusă la zid de un deputat USR: Oamenii chiar O CRED! Diana Șoșoaca a intrat in vizorul unui deputat USR dupa ce a anunțat ca laptopul și tableta i-au fost furate chiar in Parlament. Deputatul USR Cristian Seidler a avut o reacție virulenta, dupa ce senatoarea Diana Șoșoaca a afirmat ca i-ar fi fost furata, in Parlament, geanta in care avea tableta si laptopul, pentru ca ar fi fost vizate secrete de stat. Amintim faptul ca senatoare este deja in plin scandal legat de incidentul pe care l-a avut cu o echipa TV din Italia, iar acum a lansat o noua acuzație, susținand ca i-a fost furata in Parlament geanta, in care avea tableta și laptopul de parlamentar.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristian Seidler a avut o reacție virulenta, dupa ce senatoarea Diana Șoșoaca a afirmat ca i-ar fi fost furata, in Parlament, geanta in care avea tableta si laptopul, pentru ca ar fi fost vizate secrete de stat. "Este berant, este un parlamentar aberant", a rabufnit deputatul USR Plus,…

- Deputatul USR Cristian Seidler a avut o reacție virulenta, dupa ce senatoarea Diana Șoșoaca a afirmat ca i-ar fi fost furata, in Parlament, geanta in care avea tableta si laptopul, pentru ca ar fi fost vizate secrete de stat. "Este ABERANT, este un PARLAMENTAR ABERANT", a rabufnit deputatul USR Plus,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu a declarat, miercuri, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca, dupa scandalul in care a fost implicata senatoarea Diana Sosoaca, care a intrat intr-un conflict cu o echipa de jurnalisti din Italia, se gandeste foarte serios sa voteze o initiativa legislativa care se…

- In scandalul Șoșoaca vs. echipa de filmare din Italia au aparut noi informații menite sa faca lumina, mai ales ca senatoarea adusese acuzații de furt impotriva jurnaliștilor aflați in biroul sau. Noile date ale situației create vine seara au fost publicate pe Facebook de Delia Marinescu, tot jurnalista,…

- Intrarea in vigoare de luni in Italia a „super certificatului verde” va fi insotita de controale sporite, iar documentul va fi cerut inclusiv celor care calatoresc cu autobuzul sau cu metroul, precum si celor care tranziteaza zonele de mare activitate comerciala, pentru a frana contagierile cu noul…

- Incepand de luni, 6 decembrie, in Italia cva fi necesar Green Pass și in mijloacele de transport in comun. Vor fi amenzi de pana la 1000 de euro pentru cei care incearca sa urce in metrou, trenuri sau autobuze fara pașaport verde. Comitetul Național pentru Securitate și Ordine Publica din Italia, prezidat…

- Intrarea in vigoare de luni in Italia a "super-certificatului verde" va fi insotita de controale sporite, iar documentul va fi cerut inclusiv celor care calatoresc cu autobuzul sau cu metroul, precum si celor care tranziteaza zonele de mare activitate comerciala, pentru a frana contagierile cu noul…

- DOCUMENT: Noile uniforme ale polițiștilor. MAI a publicat ordinul prin se care stabilește cum vor fi imbracați oamenii legii Ministerul de Interne s-a hotarat cum va arata uniforma de polițist. Pe 22 noiembrie a fost lansat in dezbatere publica Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind…