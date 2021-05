Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea independenta Diana Șoșoaca a depus, in Senat, un proiect de lege care șterge amenzile primite de romani pentru incalcarea restricțiilor din starea de urgența. Amnistia fiscala propusa de Șoșoaca se refera atat la romanii care și-au achitat amenzile, cat și la romanii care nu au…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va incepe executarea silita a bacauanilor surprinși de catre autoritați, in timpul starii de urgența, incalcand regulile pandemiei (fara declaratia pe propria raspundere). Este vorba despre cei care, din diferite motive, nu au contestat, la timp, in instanța,…

- Cumva, cu toții anticipam ce urma sa se intample in iulie 2020. Curtea Constituționala a decis atunci ca amenzile militare date in starea de urgența sunt neconstituționale. Statul urma sa restituie banii incasați. Astazi, situația se arata putreda. ANAF, la executat. Amenzile primite de romani in Starea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 08.04.2021 Hotararea numarul 22. Se prelungeste starea de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 13.04.2021.Prin acest act se propune prelungirea starii de alerta si a masurilor…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. Premierul a anunțat joi ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) ca in…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a trimis o scrisoare grupurilor parlamentare din Senat in care propune sanctionarea senatoarei Diana Sosoaca pentru incalcari ale prevederilor regulamentare. Aceasta precizeaza ca Sosoaca nu respecta masurile de protectie sanitara si nu poarta masca in sala de plen, instiga…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. De asemenea, prin aceasta hotarare, CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea…

- ​Clotilde Armand anunța, pe Facebook, ca șefii Poliției Locale de la Sectorul 1 și-au pontat, anul trecut, în perioada starii de urgența ore suplimentare greu de demonstrat, dublându-și veniturile. Primarul spune ca sunt 300 de beneficiari care au costat administrația în jur de 2 milioane…