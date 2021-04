Diana Șoșoacă, pregătită să candideze la președinție dacă poporul i-o cere Diana Șoșoaca a dezvaluit ca nu exclude posibilitatea de a candida la președinție in 2024. Senatoarea a subliniat ca „o parte a poporului roman“ deja s-a gandit la asta, insa ea e de parere ca pentru a ocupa funcția „trebuie sa ai legaturi externe foarte mari“. „Nu m-am gandit eu, dar s-a gandit o parte a poporului roman, dar am ințeles ca trebuie sa ai legaturi externe foarte mari. Cred ca ar fi pentru prima data cand un om fara legaturi cu serviciile, fara legaturi externe, ar ajunge președintele Romaniei. Și, ca sa parafrazez un mare politician, daca mi-o vor cere, o sa o fac“, a spus Diana… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

