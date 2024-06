Stiri pe aceeasi tema

- Formațiunea populista de dreapta Alternativa pentru Germania, care va fi reprezentata de 14 deputați in Parlamentul European dupa alegeri, intenționeaza sa iși inființeze propriul grup parlamentar, numit „Suveraniștii”, din care ar putea face parte și partidul inființat de Diana Șoșoaca - SOS Romania,…

- Presa germana anunta ca S.O.S. Romania va face parte impreuna cu partidul Alternativa pentru Germania (AfD) și alte partide naționaliste dintr-un nou grup politic intitulat ”Suveraniștii”.

- Diana Șoșoaca intra in Parlamentul European. Partidul SOS a trecut de pragul de 5% la alegerile europarlamentare, cu ajutorul voturilor diasporei. Dupa numatoarea a 98 la suta din voturile valabil exprimate situația se prezinta astfel: Alianța PSD-PNL – 48,68% AUR – 14,93% Alianța Dreapta Unita (USR-PMP-Forța…