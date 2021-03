Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca Israelul sa fi lasat in urma definitiv pandemia de coronavirus, a declarat joi ministrul Sanatații din aceasta țara, Yuli Edelstein. El a facut aceasta afirmație in contextul in care numarul infectarilor zilnice și cel al pacienților aflați In stare grava a continuat sa scada in ultimele…

- Primul an de mandat al lui Daniel David de rector al Universitatii clujene Babes-Bolyai a coincis cu primul an de pandemie COVID-19. Una dintre prioritatile noului rector a fost adaptarea la predarea online, pe care acesta o doreste pastrata partial si dupa trecerea crizei medicale.

- „Dupa parerea mea, vaccinarea va continua, procesul nu va fi franat semnificativ, spre bucuria mea. Ma bucur ca poporul roman, in majoritatea lui, e rezistent la manipularea aceasta agresiva, murdara, care se practica de atata vreme aici, in Romania. N-a reușit sa prinda chiar atat de mult. Au prins…

- Meteo martie 2021. Astazi avem vreme rece in aproape toata țara. Luna martie, capricioasa, nu aduce inca primavara mult așteptata. Temperaturile scazute vor fi resimțite in termomentre astazi, chiar daca soarele este prezent. Meteo martie 2021. Astazi temperaturi cuprinse intre -13 si -11 grade Celsius…

- 8 luni l-a ținut pandemia pe Ovidiu Ionescu departe de Romania! Sportivul a stat cateva zile in țara unde și-a aparat pentru al șaptelea an consecutiv titlul de campion național in proba de simplu masculin. „Vorbeam cu parinții mei, cu logodnica mea, le-am spus ca ma simt foarte stingher, nu știam in…

- ,,Pandemia nu exista, e doar o gripa''. ,, Ieșiți la revoluție romani''. Acestea sunt doar cateva exemple ale declarațiilor facute de senatoarea Diana Șoșoaca in cadrul protestelor din Valea Jiului. Șoșoaca s-a alaturat manifestației minerilor, nemulțumiți de neplata salariilor. Director din Primaria…

- BRUXELLES, 17 feb – Sputnik, Daniela Porovaț. Hrana si alimentele de baza devin tot mai scumpe si mai greu de obtinut, mai ales in zonele sarace ale planetei, ceea ce indica o viitoare criza a alimentelor din cauza pandemiei. „Lantul de aprovizionare cu produse agroalimentare s-a redus din…

- Diana Șoșoaca a fost invitata, miercuri, 6 decembrie 2020, in cadrul emisiunii Subiectiv de la Antena 3. Aceasta s-a aflat in platou alaturi de alți invitați și au dezbatut, pe rand, pandemia de coronavirus din Romania și din alte țari, dar și protestele din America. Diana Șoșoaca, dezvaluiri senzaționale…