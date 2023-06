Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost prezenta la Ambasada Rusiei in Romania pe data de 7 iunie, unde a participat la celebrarea in avans a Zilei Naționale a Rusiei. Aceasta a fotografiat alaturi de ambasadorul Valeri Kuzmin și a folosit platforma sa de Facebook pentru a transmite un mesaj in care cere incetarea…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a mers din nou in vizita la Ambasada rusa pentru a sarbatori Ziua Naționala a Rusiei alaturi de Valeri Kuzmin. „Opriți razboiul, vesticilor!”, a scris ea intr-o postare pe Facebook.

- Senatoarea Diana Șoșoaca a declarat intr-un interviu pentru EurAsia Daily ca Romania este o „colonie”, ca europenii și americanii vor distrugerea Rusiei, iar Ucraina deține ilegal teritorii.

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskiy, a declarat joi, 1 iunie, ca Kievul așteapta o decizie „clara” privind viitorul sau in cadrul alianței militare NATO atunci cand liderii blocului se vor reuni la Vilnius, in iulie. In cadrul unui summit al celor peste 40 de lideri europeni din Moldova, el…

- Statele din grupul celor șapte țari puternic industrializate acuza Kremlinul ca șantajeaza lumea cu crize alimentare prin care vrea sa-și creeze avantaje strategice și geopolitice. „Continuam sa condamnam in termenii cei mai fermi razboiul de agresiune ilegal, neprovocat si nejustificat al Rusiei impotriva…

- Austria va susține in toate modurile posibile Republica Moldova și Ucraina in drumul catre aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in cadrul unei intalniri cu omologul sau polonez, Andrzej Duda.”Salutam, de asemenea, dorința Ucrainei…

- Uniunea Europeana a adaugat joi organizatia paramilitara rusa Wagner pe lista persoanelor si entitatilor sanctionate pentru "participare activa la razboiul rus de agresiune impotriva Ucrainei", relateaza AFP, citat de Agerpres.Acest grup de mercenari, care lupta in estul Ucrainei pentru a incerca…

- Fortele rusesti au folosit peste 1.200 de rachete si drone pentru a ataca sistemul energetic al Ucrainei, potrivit unui comunicat al companiei energetice ucrainene Ukrenergo, transmis in conditiile in care Ministerul britanic al Apararii a evaluat ca Rusia a esuat cel mai probabil in distrugerea…