Diana Șoșoacă nu se lasă. Ce vrea să facă după ce a fost dată afară din AUR Controversa continua! Ce vrea sa faca acum Diana Șoșoaca dupa ce a fost data afara din AUR in urma unor evenimente? Care sunt acțiunile neințelese ale avocateide unii dintre romani? Ce se intampla acum cu statutul sau in viața controversata pe care a ales-o? Ce face acum Diana Șoșoaca? Senatoarea Diana Șoșoaca a marcat in

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa excluderea senatoarei Diana Șoșoaca din partid, copreședintele AUR George Simion reacționeaza public. Și iși anunța susținerea pentru aceasta, in ciuda desparțirii.„Un caz aparte este cel al Dianei Șoșoaca. Eu i-am propus Dianei sa candideze pe listele AUR la Iași și venisera mulți sa-i…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost exclusa din partidul AUR, motiv de dezbateri aprinse pe acest subiect. In acest moment de cumpana pentru avocata romanilor ies la iveala susținatorii sai, dar și adversarii. Cu puțin timp in urma Mircea Badea și-a exprimat parerea despre ceea ce i se intampla senatoarei,…

- Decizia a fost luata de conducerea Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), pentru indisciplina, potrivit copreședintelui Claudiu Tarziu."S-a umplut paharul! Ajunsese Șoșoaca sinonima cu AUR.

- Senatoarea Diana Șoșoaca nu este singurul parlamentar dat afara miercuri seara de conducerea formațiunii.„A mai fost cineva exclus din AUR in aceasta seara. Doamna Șoșoaca nu a fost singura. Pe același motiv: indisciplina. Este vorba de deputatul de Bihor, Mihai Ioan Lasca”, a declarat co-președintele…

