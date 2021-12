Diana Şoşoacă: „Lipsă de bun simţ faţă de popor” Senatorul neafiliat Diana Sosoaca a criticat, miercuri, in plenul Parlamentului, faptul ca s-a acordat prea putin timp pentru depunerea de amendamente la bugetul de stat pe 2022, adaugand ca acest lucru i se pare “o lipsa de bun simt” fata de romani. “Mi se pare o lipsa de bun simt fata de poporul roman sa trimiteti bugetul cu anuntul ca l-a depus Guvernul aseara si ca avem termen pana azi, pana la 12,00, pentru amendamente, sute de foi pe care ar fi trebuit sa le parcurgem impreuna cu specialistii, sa acorzi pentru amendamente cateva ore. Daca chiar v-ar fi pasat de Romania si bugetul ei, ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

