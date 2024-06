Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca a ajuns la Bruxelles și s-a filmat in fața Parlamentului European impreuna cu Luis Lazarus, plasat de formațiunea SOS pe listele cu eurodeputați.In clipul filmat și incarcat pe contul...

- Diana Șoșoaca și Luis Lazarus vor reprezenta SOS in Parlamentul European și vor fi o voce puternica in Europa, potrivit unui comunicat al acestei formațiuni. Cei doi ”sunt pregatiți sa lupte pentru drepturile și interesele Romaniei la Bruxelles, sa promoveze valorile naționale”, se mai arata in document.…

- Alegerile europarlamentare 2024 ne dau prilejul unor reflecții amare asupra starii politice din Romania. 10 iunie 2024 va ramane o data semnificativa in istoria recenta a Romaniei și a Uniunii Europene. Ziua in care Diana Șoșoaca și Luis Lazarus au fost confirmați ca membri ai Parlamentului European…

- Patru tipuri de alegeri sunt programate. In țara noastra, anul acesta, au loc alegerile locale, alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale și alegerile europarlamentare. Alegeri locale vor avea loc in 9 iunie 2024, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European, asta dupa ce coaliția de guvernare…