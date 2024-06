Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa la Bruxelles alaturi de Luis Lazarus, grație caștigului de la alegerile europarlamentare, Diana Șoșoaca s-a filmat spunand ca „va aduce aici (n.r. in Parlamentul European) toate mizeriile din Parlamentul Romaniei” și a dat de ințeles ca numele sau s-ar putea regasi pe buletinele de vot.

- Diana Șoșoaca, liderul S.O.S., nu a mai avut rabdare și a mers la Bruxelles, la Parlamentul European, insoțita de Luis Lazarus. Cei doi sunt europarlamentarii care vor reprezenta S.O.S Romania in Parlamentul European. “Welcome Village este locul in care te duci sa te inregistrezi. Normal il face in…

- Diana Șoșoaca și Luis Lazarus vor reprezenta SOS in Parlamentul European și vor fi o voce puternica in Europa, potrivit unui comunicat al acestei formațiuni. Cei doi ”sunt pregatiți sa lupte pentru drepturile și interesele Romaniei la Bruxelles, sa promoveze valorile naționale”, se mai arata in document.…

- Diana Șoșoaca și Luis Lazarus sunt europarlamentarii care vor reprezentat S.O.S Romania in Parlamentul European. Șoșoaca anunța ca se va bate cu toate armele in Europa, asta pentru ca ”Romania nu a fost reprezentata corect in ultimii 17 ani”.

- Diana Șoșoaca și Luis Lazarus intra in Parlamentul European. Partidul SOS a trecut de pragul de 5% la alegerile europarlamentare, dupa centralizarea a 97,87 de voturi, potrivit unor surse Digi24.

- Potrivit rezultatelor parțiale, Ștefanuța figureaza cu puțin peste 3% dintre voturi. Ramane de vazut daca va atinge pragul de 3,2% necesar pentru independenți.Politicianul Ștefanuța este din Sibiu, a fost membru in USR din 2019 pana in 2023. Cu ajutorul partidului condus de Dan Barna in trecut și acum…

- Bruxelles — Inițiativa pentru Democrație (A4D), o organizație nonpartizana de frunte dedicata susținerii și protejarii valorilor democratice la nivel global, este mandra sa anunțe lansarea unui nou site de informații pentru alegatori, eu2024.info, impreuna cu granturi semnificative acordate organizațiilor…

- Depunerea listelor pentru alegerile europarlamentare a adus in prim plan nu doar promisiuni politice, ci și personaje controversate, care starnesc dezbateri și neliniști printre alegatori. Aceste alegeri sunt marcate de un amalgam de figuri din diverse spectre politice, fiecare aducand cu sine povestea…