- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat marți despre o eventuala cooptare a senatoarei independente Diana Șoșoaca in PSD. Ciolacu a spus ca nu a existat o astfel de discuție, dar ca nu a vazut „derapaje” ale Dianei Șoșoaca. „Nu cred ca doamna Șoșoaca poate sa strice relațiile PSD cu internaționala…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca nu a existat nicio discutie in interiorul partidului privind cooptarea Dianei Sosoaca, dar nu a vazut „derapaje” ale senatoarei, despre care a afirmat ca e „o aparatoare a unor drepturi cetatenesti”.

- Aleșii voteaza astazi forma finala a bugetului Romaniei. PSD incearca sa faca modificari la pensii și salarii, liderii PNL și USR au zis ca nu pot fi facute astfel de modificari.Proiectul de buget a generat discutii aprinse in Parlament, insa majoritatea pe care o au cele trei partide din coalitia de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit, marti, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), intrevedere in cadrul careia au fost discutate modalitatile concrete prin care PSD poate transpune la nivel legislativ prioritatile mediului de afaceri, ca parte a efortului de sprijinire…

- Mitingul de amploare, care ar fi trebuit sa aiba loc sambata dimineata pentru sustinerea Dianei Sosoaca, se dovedeste a fi un esec de proportii. Antena 3 informeaza ca nu a venit nimeni in fata sediului AUR, desi zeci de persoane au confirmat prezenta pe Facebook, acolo unde a fost pregatit evenimentul.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a relatat la Antena3, in cadrul emisiunii „Subiectiv”, detaliile care au condus la plecarea fostului premier Viorica Dancila, despre care spune ca pe durata mandatului a facut...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in momentul de fata, social-democratii nu au un proiect politic comun cu AUR si nici nu se poate vorbi despre o alianta politica. "Eu m-am saturat sa ne judecam cum ne judecau unii in campanie electorala, sa ne impartim in buni si in rai. Institutional,…

- Conform liderului PSD Marcel Ciolacu, social-democrații au 110 de mandate la Camera Deputatilor si 48 de mandate la Senat. Marcel Ciolacu susține ca PSD ar trebui sa fie chemat primul la consultarile de la Palatul Cotroceni avand in vedere ca partidul a caștigat alegerile. „In acest moment, PSD are…