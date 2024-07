Diana Șoșoacă, în toată presa europeană Despre Diana Șoșoaca scrie toata presa europeana. Relatarile sunt in general seci și țin strict de fapte, scrie inpolitics.ro . Jurnaliștii occidentali consemneazaca reacția Dianei Șoșoaca s-a produs in momentul cind o deputata de la Renew Europe a cerut ca dreptul la avort sa fie inclus in Tratatul european și ca ea a venit in plen cu o icoana, a cerut stoparea inarmarii Ucrainei, a acuzat-o pe Ursula von der Leyen ca a girat uciderea de oameni in pandemie, ca a vorbit despre nevoia ca parlamentul european sa fie sfințit de preoți, pentru ca ”acolo se intilnesc diavolii”. Ori, aceste mesaje… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

