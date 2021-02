Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca, fost senator AUR, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera , ca nu George Simion este adevaratul lider al partidului, ci Marius Lulea, om cu afaceri in domeniul imobiliar. „Doamna minte la fiecare fraza pe care o spune, avand o agenda proprie ce nu are legatura cu profesionalismul…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca este de bun augur faptul ca șeful din acte al AUR, Marius Lulea, a ieșit la iveala, insa remarca faptul ca acesta este apropiat de tabara veche din Serviciul de Informații Externe. CIȚU, o invitație mai directa: ”Tovarașe Ciolacu, cand ai timp, da-mi un telefon!”…

- Co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a aratat, duminica, la Antena3, cum sunt apreciate la nivelul conducerii AUR conduita si declaratiile publice recente ale senatorului Diana Sosoaca. George Simion: "Ce-as putea sa ii reprosez doamnei Sosoaca (referitor la petrecerea…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a fost prezența la Iași in data de 1 ianuarie pentru a vorbi cu votanții sai. Diana Șoșoaca nu a purtat masca de protecție și nu a respectat distanțarea sociala.La „Caravana Recunoștinței AUR” s-au strans cateva persoane in fața Palatului Culturii din Iași pentru a vorbi…

- Avocata Diana Șoșoanca a povestit pe larg, pe Facebook, cum și-a dat ea jos masca chiar in fața președintelui Iohannis."Am facut un lucru prin care am dat un semnal domnului presedinte, de fapt Institutiei Prezidentiale. Deci eu nu am tinut masca decat pe gura, in rest am respirat normal. M-am uitat…

- Diana Șoșoașca, parlamentar AUR care va participa la consultarile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, susține ca nu știa de obligativitatea efectuarii unui test Covid-19. „Nu ma poate nimeni obliga sa-l fac”, a spus Diana Șoșoașca. ”Modelul suedez” e in colaps! S-a cerut intervenția armatei…

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni,…