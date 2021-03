Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca ii raspunde deputatul Pavel Popescu, de la PNL, care susține ca locul senatoarei nu este in Parlament, ci la spitalul de psihiatrie. Luni seara, la Romania TV, Șoșoaca l-a luat peste picior pe colegul sau parlamentar. ”E un ilustru necunoscut care imi pronunța numele și se folosește…

- "Pe mine ma dezgusta toate meme-urile/video-urile/glumele cu senatoarea Sosoaca dansand pe Pink Floyd. Nu pot schita nici un zambet cand le vad, dimpotriva. Ma intreb de ce am devenit atat de inconstienti cu privire la aceste subiecte si cum ne putem distra pe seama lor in aceste zile.Dragilor, in timp…

- Actorul Marius Manole a dezvaluit in emisiunea “La cina” ca a avut probleme reale cu bautura. Intrebat daca a fost la limita alcoolismului, unul dintre cei mai talentați actori ai noiii generații a spus: Vezi și: VIDEO | Diana Sosoaca a facut show in fata Guvernului, pe muzica Pink Floyd: We…

- Contul de Facebook al Dianei Șoșoaca a fost BLOCAT. „Doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre” Diana Șoșoaca, senatoarea care a fost exclusa din partidul AUR, a fost blocata pe Facebook. Rețeaua de socializare a blocat contul senatoarei, care nu mai poate posta nimic vreme de 30…

- Intr-un live facut duminica seara pe contul de Facebook, senatoarea recent exclusa din AUR pune tunurile pe șeful partidului. Se incing lucrurile in AUR, dupa excluderea de saptamana trecuta a senatoarei Diana Șoșoaca și a unui deputat. Și dupa ce i-a luat ca ținta a atacurilor pe Claudiu Tarziu și…

- Deputatul Mihai Lasca, exclus miercuri din AUR, acuza conducerea partidului ca i-ar fi cerut sa semneze „contracte abuzive” din banii incasați ca suma forfetara in calitate de parlamentar pentru cabinetul din teritoriu. Senatoarea ex-AUR Diana Șoșoaca confirma, la randul ei, ca parlamentarilor AUR li…

- Senatoarea AUR, Diana Iovanovici-Șoșoaca, unul dintre cele mai controversate personaje de pe scena politica, s-a nascut pe 13 noiembrie 1975 in București. Ea a devenit cunoscuta pe rețelele de socializare dupa ce a postat numeroase mesaje impotriva masurilor de combatere a infecției Covid-19. Deși pare…

- Diana Șoșoaca, senatoare AUR, a vorbit, la Antena 3, despre cum a fost ajutata AUR sa intre in Parlament cu un procent de aproape 10%. De profesie avocat, Șoșoaca a precizat ca s-a simțit o ”mana” a Serviciilor in sprijinul AUR pentru ca ”sa ne putem exprima aceste idei naționaliste care au…