Stiri pe aceeasi tema

- Fosta senatoare AUR nu inceteaza sa ne surprinda pe toți cu perseverența sa in lupta anti-vaccinare. In urma cu puțin timp, Diana Șoșoaca impreuna cu un grup de protestatari a blocat accesul intr-un sediu de vaccinare anti-Covid-19 dintr-o localitate din Iași, aflata in scenariul roșu. Drept urmare,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat luni, ca reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne lucreaza pentru a identifica o persoana care a incercat sa vanda un certificat fals de vaccinare prin intermediul unei retele sociale. Lucian Bode a declarat luni ca autoritatile sunt atente…

- Diana Șoșoaca a ajuns sa-si expuna din nou teoriile despre Covid-19 in studiourile TV, pe masura ce tulpina Delta a devenit tot mai agresiva. Senatoarea nu crede in pandemie, in Covid-19, in decedații din cauza pandemiei și arunca vina pe oculta mondiala pentru uciderea a milioane de oameni cu vaccinul.…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca este ‘foarte posibil’ sa asistam la o crestere a numarului de cazuri noi de COVID 19, avand in vedere datele din ultimele 2-3 zile, si a adaugat ca autoritatile monitorizeaza continuu situatia internarilor in spitale, inclusiv cazurile de copii, atat in sectiile…

- Noile variante ale coronavirusului ar putea fi numite dupa constelații odata cu epuizarea literelor alfabetului grecesc, sugereaza un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Intr-un interviu pentru The Telegraph, Maria Van Kerkhove, director tehnic al OMS pe problema Covid-19, a…

- Diana Șoșoaca lanseaza o noua ipoteza privind scandalul conducerii sub influența alcoolului a premierului Cițu in SUA. Senatoarea considera ca atacul a venit din partea generalului Ciuca, pe care mulți il vor premier. Conform avocatei, dezvaluirea privind arestarea lui Florin Citu in SUA in urma cu…

- Atingerea imunitatii in masa prin vaccinarea anti-Covid nu mai este posibila din cauza variantei mult mai infectioase Delta a coronavirusului, afirma experti. Cercetatorii ofera mai multe motive pentru care atingerea unui asemenea obiectiv - in care nivelul imunitatii in randul populatiei este suficient…

- Senatoarea, cunoscuta pentru pozițiile sale sale anti-masca și negarea pandemiei, a facut din nou declarații halucinante pe Facebook legate de vaccinarea copiilor, dar și de parinții acestora. In urma cu cateva ore, Diana Șoșoaca i-a comparat pe copiii vaccinați cu animalele care sunt duse la taiere.…