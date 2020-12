Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste luni cu delegatiile partidelor care au intrat in Parlament in urma alegerilor din 6 decembrie, la finalul discutiilor fiind de asteptat sa anunte numele premierului, care va avea zece zile pentru a-si prezenta in plenul Camerelor reunite echipa si programul…

- ​Președintele Klaus Iohannis a invitat, luni, partidele la consultari la Cotroceni, in urma carora va desemnat premierul. Primii pe lista sunt cei de la PSD. Programul consultarilor: Ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD); Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL); Ora 13:00 – Alianța…

- Pe treptele din fața sediului AUR a fost, alaturi de liderii partidului, omul de afaceri Bobby Paunescu, care a sarbatorit rezultatul surprinzator obținut de formațiunea politica. Alaturi de acesta a mai fost și avocata Diana Ioavanovici Șoșoaca, o controversata activista impotriva vaccinarii și a purtatului…

- Președintele Klaus Iohannis susținea, in luna aprilie, ca nu va fi de acord cu organizarea de alegeri, daca situația epidemiologica va fi grava. Intre timp, Iohannis s-a razgandit și a explicat ca este vina PSD, asta pentru ca este nevoie de un nou Guvern, construit in jurul PNL, care sa nu fie sabotat…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța masurilor de prevenție sanitara, dupa ce s-a intalnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, la Consiliul European, aceasta fiind suspecta ca are COVID-19. Șeful statului a spus ca prin purtarea maștii și distanțare poate fi…