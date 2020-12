Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de validare a Senatului a solicitat azi informații la DSP București și la Ministerul Sanatații privind adeverința de sanatate a senatorului AUR Diana Șoșoaca, au declarat surse parlamentare pentru hotnews.ro . Demersul comisiei de validare vine dupa ce mai mulți senatori au reclamat faptul ca…

- Comisia de validare a Senatului a solicitat, luni, informații DSP-ului din București dar și Ministerului Sanatații privind adeverința de sanatate a senatorului AUR Diana Șoșoaca, au declarat surse parlamentare pentru HotNews.ro. Demersul comisiei de validare vine dupa ce mai mulți senatori au reclamat…

- Comisia de validare a Senatului va trimite adrese catre DSP București și Ministerul Sanatații pentru a afla de ce afecțiune sufera Șoșoaca, potrivit stiripesurse.ro AUR a condus prima ședința in Parlament IGNORAND toate regulile de protecție Senatoarea spune ca daca poarta masca i se face rau. …

- E decizie de ultima ora la Senatul Romaniei. Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a fost aleasa membra a Comisiei de Validare a mandatelor, insa colegii acesteia s-au revoltat dupa ce ce au observat ca avocata nu poarta masca. Comisia de validare a Senatului va trimite adrese catre DSP București și Ministerul…

- Proaspat aleasa senator, Diana Șoșoaca a participat, luni, la prima ședința de parlamentar fara masca de protecție, justificand ca are o adeverința medicala. Diana Șoșoaca spune ca Parlamentul nu este „groapa cu lei, ci groapa cu hiene” și ca a primit la inceput de mandat un laptop, un set cu pix și…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca au fost facute lucrari de constructii la Spitalul Judetean Neamt fara avizul Directiei de Sanatate Publica si al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), iar pacientii au fost mutati…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București s-a intrunit luni in sedinta, pentru a constata rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile si pentru a decide, in consecinta, restrictiile suplimentare care se vor aplica in Bucuresti pe baza analizei facute de Directia…

- 14 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus, au transmis reprezentantii institutiei. Politistii testati pozitiv la SARS-CoV-2 se afla in carantina sau in izolare la domiciliu, potrivit unor decizii primite din partea reprezentantilor…