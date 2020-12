Diana Șoșoaca a ținut luni sa transmita live pe Facebook din sala de plen a Senatului, unde a mers la prima ședința de validare a mandatului și de depunere a juramântului. Ea a aparut, ca de fiecare data, fara masca de protecție. "Daca cineva a spus cca am venit în groapa cu lei s-a înșelat, am venit în groapa cu hiene&", a spus Șoșoaca.

Șoșoaca a venit la Senat tot fara masca de protecție. Dupa consultarile de la Cotroceni, unde a purtat masca sub nas, ea susținea ca are o adeverința medicala care îi permite sa nu poarte masca de protecție.

"Suntem…