Diana Șoșoacă: Eu am avut Covid-19 înainte să se nască Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca, a explicat la o emisiune TV de ce crede ca nu se va infecta cu coronavirus. Șoșoaca spune ca ea a avut Covid-19 inainte sa se nasca și probabil de aceea nu se infecteaza, fiindca este imunizata. „Tot la Bals m-am tratat si nu m-au tratat cum trebuie. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicina verde care mi-a prescris medicamente naturiste. Acum 20 de ani, m-am vaccinat antigripal, dupa cateva zile am facut o gripa cumplita. O luna de zile am crezut ca mor, 40 grade- 40,5 grade” a spus Diana Sosoaca. The post Diana Șoșoaca: Eu am avut Covid-19 inainte sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a explicat la Romania TV de ce crede ca nu o sa se infecteze cu Covid-19, desi a fost surprinsa de multe ori fara masca. „Eu am avut Covid inainte sa se nasca, probabil ca d-aia nu iau, ca sunt imunizata. Tot la Bals m-am tratat si nu m-au tratat cum […] The post Diana Șoșoaca…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a dezvaluit la Romania TV de ce crede ca nu o sa se infecteze cu Covid-19, desi a fost surprinsa de multe ori fara masca. „Eu am avut Covid inainte sa se nasca, probabil ca d-aia nu iau, ca sunt imunizata. Tot la Bals m-am tratat si nu m-au tratat cum trebuie.…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a povestit intr-un interviu ca nu si-a dorit sa intre in Parlament, fiind „fortata” sa urmeaze aceasta cale de sot si de mai multi oameni politici. Avocata a vorbit si despre campania de vaccinare si a dezvaluit de ce crede ca nu o sa se infecteze cu Covid-19, desi a fost…

- Autoritațile locale din Valcea au anunțat ca restaurantele, cafenelele, salile de cinema si de spectacole, precum si operatorii de jocuri de noroc din judet iși vor relua activitatea in interior incepand de marți. Decizia vine dupa ce numarul de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus a scazut.…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a anunțat, sambata seara, intr-un live pe Facebook, ca a primit informații potrivit carora cineva dorește sa o „interneze cu forța in spital”. "Este foarte clar ca se pune la cale infectarea mea cu Covid pentru ca vor avea viața grea cu mine in Parlament”, a spus senatoarea…

- Diana Șoșoaca a fost invitata in cadrul unei emisiuni, moment in care mulți curioși au stat cu ochii ațintiți spre televizor pentru a afla ce mai spune celebra senatoarea AUR. Aceasta a ajuns in atenția publicului datorita numeroaselor sale intervenții anti-masca. Dupa mai multe discuții pe tema pandemiei…

- Ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale spune ca a suportat cu greu coronavirusul, iar consecințele acestuia se fac resimțite și pana astazi. Viorica Dumbraveanu a relatat despre perioada in care a fost infectata cu Covid-19 in cadrul emisiunii „Puterea a patra”, de la N4.

- Asociația Organizatorilor de Sloturi din Romania (Romslot) contesta decizia autoritaților de a inchide salile de jocuri de noroc și o arata ca nu are niciun sens din punct de vedere epidemiologic. „Decizia pripita nu aduce niciun beneficiu real in combaterea epidemiei de Covid-19, in contextul in care…