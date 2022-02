Diana Șoșoacă este trimisă de internauți în Kiev să facă live. Senatoarea nu crede ca acolo ar fi un război Se pare ca Diana Șoșoaca se indoiește de faptul ca in Ucraina ar fi un razboi. Astfel, revoltați, internauții au trimis-o pe senatoare sa faca live-uri din Kiev. Diana Șoșoaca a ridicat semne de intrebare sambata asupra atacului Rusiei impotriva Ucrainei și a bombardamentelor din Kiev. Ea a preluat pe Facebook un articol dintr-un blog și a spus ca pe camerele live din Kiev nu se vad semnele atacurilor. „Sa va spun un mic secret: aveti internet! Efectiv nu inteleg cum de nu puneti mana sa cautati imagini direct de la sursa. Aveti atasat acestui articol o imagine luata de pe mai multe camere live… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

