Diana Șoșoacă, declarații halucinante: Nu există studii că masca te apără de virus. Scopul este instituirea unei dictaturi la nivel mondial Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca, a declarat miercuri seara ca nu exista studii care sa demonstreze ca masca de protecție te apara de virus. Ea este de parere ca scopul masurilor luate de guverne in pandemia de coronvirus este „instituirea unei dictaturi la nivel mondial”. „Nu exista nicaieri vreun studiu ca masca ar apara de vreun virus . Va spun matematic, un virus are intre 120 si 160 de nanometri. Un orificiu al unei masti este atat de mare incat prin el incap peste 200 de virusi. Deci despre ce vorbim? Pe urma au zis ca de fapt masca ca te-ar apara de picaturi si au indus acea distanta de 2… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

