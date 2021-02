Diana Șoșoacă, dată afară din AUR Senatoarea Diana Șoșoaca a fost exclusa din Alianța pentru Unirea Romanilor. Deputatul Dan Tanasa a explicat de ce a luat partidul aceasta decizie. Conform deputatului AUR, decizia a fost luata „la capatul unui lung sir de intamplari” si ca orice membru al formatiunii trebuie sa respecte statutul partidului precum si cel de demnitar al statului roman. „Din pacate, va confirm aceasta informatie. Nu pot sa spun ca este o veste foarte buna, insa, din pacate, doamna Sosoaca nu a inteles care sunt regulile jocului in momentul in care esti demnitar al statului roman si este o decizie luata de catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

