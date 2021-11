Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca da in judecata poliția dupa ce a fost amendata pe baza unor imagini in care aparea fara masca intr-un spațiu inchis. Senatoarea i-a dat mai multe dedicații lui Raed Arafat, la ziua de naștere a soțului sau, care a fost sarbatorita la un restaurant din Iași. Deși poliția nu…

- Parchetul General a declinat la DIICOT un dosar penal care o vizeaza pe senatoarea Diana Sosoaca, in care sunt efectuate cercetari in legatura cu blocarea in luna septembrie a unui centru de vaccinare anti-COVID dintr-o comuna din judetul Iasi. Potrivit unor oficiali din Parchetul General, in acest…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca s-a ales cu un dosar penal dupa ce, pe 4 septembrie, alaturi de mai mulți protestatari, a incercat sa blocheze activitatea unui centru de vaccinare din comuna Rachiteni, județul Iași, iar dosarul a fost declinat acum de procurorii Parchetului General catre DIICOT,…

- Analiza pe cele mai urmarite 10.000 de postari de pe Facebook despre coronavirus ne conduce pe un traseu neașteptat: Patriot in Romania Reala, website-urile de fake-news si propaganda PSD si... Sosoaca.Adina Marincea este cercetatoare in Stiinte sociale. In prima parte a analizei sale, publicate in…

- Deschiderea spitalului modular de la Lețcani va fi intarziata, din cauza lipsei unei soluții pentru oxigen, a declarat Vasile Cepoi, dirrectorul DSP Iași. „La unitatea de la Lețcani se fac in continuare eforturi pt a fi deschisa. Problema este ca nu avem o soluție alternativa pentru oxigen. Deoarece…

- De la primele apariții pe scena politica romaneasca, Diana Șoșoaca a reușit sa șocheze. Atat prin afirmațiile sale, duse la extrem, dar și prin atitudine. Odata cu demararea campaniei de vaccinare senatorul de Iași s-a declarat un infocat anti-vaccinist, lucru pe care l-a confirmat recent. Confirmarea…

- Fosta senatoare AUR nu inceteaza sa ne surprinda pe toți cu perseverența sa in lupta anti-vaccinare. In urma cu puțin timp, Diana Șoșoaca impreuna cu un grup de protestatari a blocat accesul intr-un sediu de vaccinare anti-Covid-19 dintr-o localitate din Iași, aflata in scenariul roșu. Drept urmare,…

- Un grup de protestatari antivaccinare condus de senatoarea Diana Șoșoaca a blocat accesul intr-un centru de vaccinare deschis la sfirșitul saptamanii trecute in comuna Rachiteni din județul Iași, aflata in scenariul roșu din cauza numarului mare de cazuri de COVID, relateaza RFI . Sambata, cand a avut…