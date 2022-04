Diana Șoșoaca cere public, intr-un mesaj transmis pe Facebook, boicotarea discursului lui Zelenski, pentru ca ucrainenii au incalcat anumite drepturi ale etnicilor romani in Ucraina, potrivit Realitatea PLUS. „Zelenski urmeaza sa se adreseze Parlamentului Romaniei! Cu ce drept?! Ce vrea sa ne mai transmita de aceasta data?! Ipocrizia, cinismul și tupeul sunt fara margini! Scrieți parlamentarilor sa refuze dialogul cu Zelenski!”, a transmis Diana Șoșoaca pe Facebook. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmeaza sa țina un discuris luni seara, de la ora 19.00, in fața parlamentarilor romani.…