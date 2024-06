Stiri pe aceeasi tema

- Diana Sosoaca va fi candidatul Partidului S.O.S. Romania la presedintia Romaniei. Comitetul National al S.O.S. Romania a decis ca presedintele formatiunii, Diana Sosoaca, sa fie candidatul partidului la presedintia Romaniei, potrivit Agerpres . Comitetul National al Partidului S.O.S. Romania, intrunit,…

- Partidul SOS Romania, condus de Diana Șoșoaca, ar putea face parte dintr-o noua facțiune in Parlamentul European, numita „Suveraniștii”. „Adevarul” a discutat cu mai mulți analiști cunoscuți despre modul cum ar putea schimba alianța suveranista din care va face parte Șoșoaca traseul PE.

- Comitetul National al S.O.S. Romania a decis ca presedintele formatiunii, Diana Iovanovici-Sosoaca, sa fie candidatul partidului la presedintia Romaniei. Comitetul National al Partidului S.O.S. Romania, intrunit, luni, la Poiana Brasov, a decis cu unanimitate de voturi sa sprijine candidatura presedintelui…

- Comitetul National al S.O.S. Romania a decis ca presedintele formatiunii, Diana Iovanovici-Sosoaca, sa fie candidatul partidului la presedintia Romaniei. Comitetul National al Partidului S.O.S. Romania, intrunit, luni, la Poiana Brasov, a decis cu unanimitate de voturi sa sprijine candidatura presedintelui…

- Comitetul Național al Partidului S.O.S. Romania a decis cu unanimitate ca președintele formațiunii, Diana Iovanovici-Șoșoaca, sa fie candidatul partidului la președinția Romaniei in alegerile din acest an. Decizia a fost luata in cadrul unei intalniri desfașurate la Poiana Brașov, conform unui comunicat…

- Este oficial! Diana Șoșoaca va fi candidatul SOS Romania la alegerile prezidențiale! Comitetul National al Partidului S.O.S. Romania, intrunit astazi, 24.06.2024, la Poiana Brasov, a decis cu unanimitate de voturi candidatura presedintelui partidului, Diana Iovanovici-Sosoaca, la alegerile prezidentiale…

- Formațiunea populista de dreapta Alternativa pentru Germania, care va fi reprezentata de 14 deputați in Parlamentul European dupa alegeri, intenționeaza sa iși inființeze propriul grup parlamentar, numit „Suveraniștii”, din care ar putea face parte și partidul inființat de Diana Șoșoaca - SOS Romania,…

- Președintele S.O.S. Romania, Diana Iovanovici-Șoșoaca, acuza tradarea intereselor naționale de catre liderul AUR George Simion a Cedat Teritorii Romanești pentru Funcții in Parlamentul European Intr-o declarație incendiara, Diana Iovanovici-Șoșoaca, președintele Partidului S.O.S. Romania, il acuza pe…