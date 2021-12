Stiri pe aceeasi tema

- De la tribuna Senatului, Diana Șoșoaca a lansat un atac virulent la adresa șefului Guvernului."Prim-ministrul Romaniei trebuie sa iși dea demisia de urgența, sa puna mana pe carte și sa invețe sa dreptul de proprietate e inviolabil. A fi jurnalist nu iți da dreptul sa intri in casa mea și sa imi incalci…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a explodat la tribuna Parlamentulul. Aceasta a cerut ca premierul Nicolae Ciuca sa iși dea demisia de urgența dupa ce a cerut scuze Italiei pentru incidentul cu echipa de jurnaliști a televiziunii Rai Uno. "Prim-ministrul Romaniei trebuie sa iși dea demisia de urgența,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a aparut in presa italiana dupa ce a sechestrat-o pe jurnalista Lucia Goracci si o echipa Rai Uno. Senatoarea trebuia sa sustina un interviu cu acestia, dar in urma intrebarilor puse de jurnalista Lucia Goracci despre gestionarea pandemiei in tara si conditiile spitalelor, Sosoaca…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca liderul PNL, Florin Citu il va boicota pe premierul Nicolae Ciuca, nemultumit ca nu a fost pus tot el la sefia Guvernului, sustinand ca liberalii au gresit pastrandu-l seful partidului si oferindu-i si functia de presedinte al Senatului. „Aceasta coalitie…

- Liderul PNL, Florin Cîțu, președinte al Senatului, lipsește de la ședința de plen a Parlamentului în care va fi dat votul de învestitura pentru Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Absența lui Cîțu de la ședința a fost taxata de liderul AUR, George Simion: "Unde…

- Dincolo de negocierile pe programul de guvernare și portofoliile din Guvern, în spatele ușilor închise liderii PSD, PNL și UDMR și-au împarțit și funcțiile din eșalonul doi și trei, funcții remunerate bine și care permit controlul asupra instituțiilor statului. Este vorba de secretari…

- Liderii PNL se vor intruni, luni seara, in ședința Biroului Permanent Național pentru a decide daca vor forma Guvernul impreuna cu PSD. Potrivit unor surse citate de G4Media.ro , inaintea ședinței decisive, mai mulți lideri PNL au spus in partid ca au vorbit cu președintele Klaus Iohannis, care le-a…