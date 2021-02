IPJ Iași a deschis o ancheta, dupa ce Diana Sosoaca, senator AUR, a facut vineri seara, petrecere la restaurant. Șoșoaca a transmis paranghelia pe Facebook și i-a facut dedicații și lui Raed Arafat. Dupa ce au cantat piese patriotice, Diana Șoșoaca le-a spus celor care o urmareau in transmisiunea live de pe Facebook, ca "E cazul sa va treziti odata, e cazul sa va reveniti la viata, viata trebuie traita. La mulți ani, romani!". In tot acest timp pe ringul de dans se strang in jur de 15 persoane care se iau in brate, danseaza si canta impreuna. Diana Sosoaca a luat microfonul lautarului si a cerut…