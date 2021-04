Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat luni ca la cele 24 de proteste organizate duminica și in noaptea de duminica spre luni au participat 4.075 de oameni. „Protestați, dar respectați normele de protecție sanitara”, a transmis ministrul. Citește și: SONDAJ CURS - PSD domina scena in…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, cea care a dansat in Piața Victoriei pe „Another Brick in The Wall„ de la Pink Floyd a primit trei amenzi dupa acest protest. Ministrul de Interne, Lucian Bode, le-a confirmat jurnaliștilor ca demnitarul a fost amendat pentru faptul ca a organizat un protest fara distanțare,…

- Alte 30 de amenzi au fost date in urma protestului anti-masca, au declarat surse oficiale, citate de G4Media.ro . Protest anti-restricții in Capitala. Diana Șoșoaca, discurs delirant - Instiga lumea la nerespectarea masurilor sanitare Va reamintim ca Jandarmeria București a anunțat, insa de sambata…

- Senatoarea Diana Șoșoaca (ex-AUR) a primit trei amenzi, in valoare de 4.500 de lei, pentru refuzul de a purta masca la mitingurile de sambata seara, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Șoșoaca a primit trei sancțiuni similare in fiecare din cele trei locuri in care au avut loc mitingurile…

- Ministrul de Interne Lucian Bode spune ca va propune suspendarea activitații in localurile care nu respecta regulile sanitare de protecție. „O sa solicit PNL sa discute in coalitie, foarte serios, ca in aceasta saptamana, in agenda Parlamentului, sa fie adus in dezbatere si aprobat proiectul de lege…

- Premierul a spus ca nu iși dorește sa ajungem in situația de a intra in carantina, dar a subliniat ca acest lucru poate fi evitat doar daca toata lumea respecta masurile de protecție.Cițu a criticat politicienii care instiga la nerespectarea regulilor și a precizat ca Diana Șoșoaca a fost amendata ”de…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, 22 martie, ca „sunt foarte suparat pe acea minoritate care nu respecta restricțiile”. Cițu, care s-a referit la petrecerile și la protestele din acest weekend , a anunțat ca va avea intalniri cu primarul Capitalei și primarii de sector azi, la ora 13.00, cu prefecții,…

- Elevii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție atunci cand merg la ore, inclusiv la cele de sport. Acest lucru poate afecta sanatatea copiilor, susține un medic pediatru. Ministerul Educației a formulat o propunere care ar permite elevilor sa faca sport fara masca. Conform documentului, elevii…