Senatoarea Diana Șoșoaca a lansat o interpelare in Parlament prin care solicita un referendum național privind ieșirea Romaniei din NATO. Șoșoaca considera ca Romania este prinsa sub "bocancul NATO", iar forțele de opresiune ale Alianței au ajuns in toata Europa. „Romania, sub bocancul NATO" – Declarații controversate in Parlament Totodata, Diana Șoșoaca a venit și […]