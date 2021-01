Diana Șoșoacă a răbufnit la adresa lui George Soroș. Cu ce îl amenință: ”Nu te înghit” Diana Șoșoaca, din nou in vizorul public! Senatoarea AUR vine de aceasta data cu critici dure la adresa lui George Soroș. Ce spune despre cunoscutul miliardar american de origine maghiara și cu ce il amenința? Diana Șoșoaca, critici dure și amenințari la adresa lui George Soroș Senatoarea AUR iși intoarce privirea aspra și judecata extrem […] The post Diana Șoșoaca a rabufnit la adresa lui George Soroș. Cu ce il amenința: ”Nu te inghit” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

