- Diana Șoșoaca a fost data afara din ședința Parlamentului European, in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Europarlamentarul a starnit din nou controverse dupa ce a aparut in plenul Parlamentului European cu o botnita la gura. Diana…

- Diana Șoșoaca a facut din nou circ in Parlamentul European. A fost scoasa cu forța afara, dupa ce și-a pus botnița și a urlat in ședința. Europarlamentarul SOS Romania, Diana Șoșoaca, a starnit din nou controverse dupa ce a aparut joi cu botnița in Parlamentul European și a urlat ca au fost uciși oameni…

- Diana Sosoaca a fost escortata afara din plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen. „Ați ucis oameni in Romania. Am fost votata de oameni!”, a strigat Șoșoaca. Ea a plecat din sala sub huiduielile celorlalți colegi, in timp ce alții aplaudau ironic. „Diana…

- „Am adus icoanele, Sf. Parascheva, Maica Domnului, Iosus Hristos și aicea o cocarda cu Romania. Am adus și tamaie, da, cu esența de trandafir și o sa dam”, a spus Diana Șoșoaca, aflata la primul mandat, și care a boicotat votul pentru alegerea președintelui Parlamentului European. The post Șoșoaca,…

- Europarlamentarul Diana Sosoaca a venit la prima sedinta a noului legislativ european in port popular romanesc si cu naframa pe cap, ea afirmand ca aici se intalnesc satanele. Ea a votat impotriva Robertei Metsola pentru presedintia Parlamentului European si a scris mai multe mesaje pe buletinul de…

- Alegerile europarlamentare 2024 ne dau prilejul unor reflecții amare asupra starii politice din Romania. 10 iunie 2024 va ramane o data semnificativa in istoria recenta a Romaniei și a Uniunii Europene. Ziua in care Diana Șoșoaca și Luis Lazarus au fost confirmați ca membri ai Parlamentului European…