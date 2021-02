Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost exclusa din Alianta pentru Unirea Romanilor. Deputatul AUR Dan Tanasa a explicat ca decizia a fost luata „la capatul unui lung sir de intamplari” si ca orice membru al formatiunii trebuie sa respecte statutul partidului precum si cel de demnitar al statului roman.

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost exclusa din Alianța pentru Unirea Romanilor. Deputatul Dan Tanasa a explicat de ce a luat partidul aceasta decizie. Conform deputatului AUR, decizia a fost luata „la capatul unui lung sir de intamplari” si ca orice membru al formatiunii trebuie sa respecte statutul partidului…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost EXCLUSA din partidul AUR. „Misoginism sau politically correct?” Diana Sosoaca, senatoarea cunoscuta din Parlamentul Romaniei, a fost exclusa din Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), potrivit unor surse politice. Alianța AUR – Neamul Romanesc a luat oficial sfarșit.…

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost exclusa din Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), potrivit unor surse politice. Șoșoaca a refuzat sa colaboreze cu colegii din AUR și a lansat și un atac la adresa unuia dintre lideri, dupa excludere. ”Culmea este ca si reprezentantul AUR in Biroul Permanent,…

- Mircea Diaconu, sustinator indarjit al AUR, a tinut sa anunte joi ca nu vrea sa aiba de a face cu senatoarea AUR Diana Sosoaca, sustinand ca „cineva o impinge in fata”. Anul trecut, in campania pentru alegerile parlamentare, Diaconu si-a indemnat simpatizantii sa voteze cu AUR, afirmand ca „garanteaza”…

- Alianta pentru Unirea Romanilor anunta ca nu va lua subventia de la buget pentru partidele parlamentare si ca va initia o lege „prin care sa fie oprit acest jaf din banii publici”. „In plina pandemie, statul roman aloca 4 milioane de euro ca subventie partidelor politice – si asta, doar pentru luna…

- Marius Pieleanu, șeful institutului de sondare Avangarde, care a realizat singurul exit poll la alegerile parlamentare din acest an, a declarat ca, in zonele in care exista comunitați religioase puternice, oamenii au votat masiv pentru Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), dand ca exemple Suceava și…

- Monica Tatoiu a postat ieri noapte un mesaj pe Facebook, in care sustine ca ar fi fost inscrisa in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) fara voia sa. Ea a publicat si o captura a email-ului in care i se multumeste „pentru incredere” si i se ureaza bun venit in partid. „Nu am facut nici o cerere de…