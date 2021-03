Diana Șoșoacă a fost amendată! Ce crede premierul Florin Cîțu despre protestele din week-end Senatoarea Diana Șoșoaca, care a condus protestul anti-restricții de sambata, din Capitala, a fost amendata, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. El susține ca nu are nimic impotriva protestelor, dar oamenii trebuie sa respecte regulile impuse de pandemie. Prim-ministrul susține ca exista, din pacate, “parlamentari, politicieni, care instiga la nerespectarea legii. Cred ca aici este […] The post Diana Șoșoaca a fost amendata! Ce crede premierul Florin Cițu despre protestele din week-end appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

