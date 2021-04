Stiri pe aceeasi tema

- Diana Sosoaca a participat, sambata seara, la protestele anti-restrictii de la Iasi. Senatorul a vorbit la Romania Tv despre revendicarile romanilor. „Am fost la Iasi. Exista judete in care nu exista restrictii. Romania nu trebuie sa renuntae la proteste, din contra, trebuie sa le intensifice.…

- Șosoaca spune ca limitarea mobilitații nu poate fi impusa și asta pentru ca Guvernul nu-i poate aresta la domiciliu pe oameni. ”Ieșiți ca, daca nu, ne omoara pe toți și ne ingroapa in saci in groapa comuna. Asta e viitorul nostru. Le rup legile in fața și ii bag in pușcarie! Veniți! Ii chem pe protestatari…

- Black Sea Fund, un fond romanesc de investiții axat pe tranzacții cu companii mici și mijlocii, are in plan ca anul acesta sa investeasca intre 15 milioane de euro și 20 de milioane de euro in trei sau patru tranzacții. Fondul ar putea incheia primele doua tranzacții in vara. Cele doua tranzacții…

- Suntem convinși ca atunci cand artiștii de la Pink Floyd au lansat piesa ”We don’t need no education” nu iși imaginau ca aceasta va fi folosita exact in Piața Victoriei din Romania, la un protest anti-masca și anti-restricții. Ei bine, asta s-a intamplat insa, iar protagonista principala a fost, desigur,…

- Astazi, acum un an, Romania experimenta prima stare de urgența de dupa 1990. Restricții, militari pe strazi, orașe goale, ordonanțe militare, polițiști și jandarmi la intrarile și ieșirile din oraș. A fost, vreme de doua luni, o Romanie pustie la exterior.

- Sute de oameni s-au strans in fata sediului Exploatarii Miniere Lupeni pentru a-si arata sustinerea fata de cei peste 80 de mineri care, de miercuri, s-au blocat in subteran, nemultumiti de intarzierile salariale si de situatia ingrijoratoare in care se afla Complexul Energetic Hunedoara.

- Diana Șoșoaca a fost amendata de polițiști dupa ce a chefuit intr-un local din Iași unde nu era respectata distanțarea fizica. Senatoarea a transmis evenimentul live pe rețelele de socializare. Cei prezenți la petrecere au cantat, au dansat și s-au luat in brațe ca și cum nu ar fi pandemie. Au fost…