Diana Șoșoacă a continuat circul din Parlament: şi-a pus BOTNIŢĂ! (VIDEO) Circ in Parlament, unde deputații și senatorii s-au reunit intr-o ședința de plen dedicata aniversarii Constituției Un moment hilar a avut loc in timpul ședinței de plen, atunci cand senatoarea Diana Șoșoaca și-a pus o botnița la gura. In timpul discursului de la tribuna plenului reunit, imbracata in ie tradiționala și batic, Șoșoaca a scos […] The post Diana Șoșoaca a continuat circul din Parlament: si-a pus BOTNITA! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

