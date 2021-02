Diana Șoșoacă a ajuns în Valea Jiului. Senatoarea vrea să se alăture minerilor blocați în subteran Diana Șoșoaca a cerut proteste masive impotriva „asasinilor economici de la putere". Fosta membra AUR a mai precizat ca soluția minerilor este una la indemana, dand exemplul Germaniei, unde spune ea, s-au redeschis minele, iar ortacii de acolo ar caștiga mai multe mii de euro. Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic Șoșoaca a mai spus, referindu-se la situația economica a Romaniei: „Am ajuns din conducatorii lumii, saracii lumii și datorii Europei.” Cițu il demite dupa ce s-a opus eliminarii firmelor chinezești de la licitații pentru infrastructura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

