- Cantaretul croat Oliver Dragojevic a murit duminica dimineata la varsta de 70 de ani, intr-un spital din orasul sau natal Split, situat pe coasta croata a Marii Adriatice. El a fost diagnosticat cu cancer pulmonar in urma cu un an, informeaza agentia croata Hina.

- O mama din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord le-a lasat familiei și prietenilor ei un mesaj sfașietor inainte de a pierde lupta cu cancerul. Femeia fusese anunțata in urma cu un an ca nu mai are mult de trait.

- Dana Deac este una dintre vedetele de televiziune care a avut curajul sa vorbeasca deschis despre cancer, boala cu care se tot lupta de zece ani. Deși fusese operata, boala a recidivate nu o data, de cinci ori. La finalul anului trecut, Dana Deac s-a supus unui tratament extrem de dur, in Turcia, iar…

- Michael Buble a vorbit pentru prima data inrtr-un interviu despre experiența care i-a schimbat viața și despre fiul sau, pe care il numește “supererou”. “Am fost in iad timp de 18 luni”, spune Michael Buble referindu-se la boala lui Noah, fiul sau. “Nu vreau sa vorbesc despre intreaga poveste nici macar…

- Cancerul in stadii incipiente poate fi depistat si in Moldova. Un centru medical privat din Capitala dispune de un aparat performant care permite identificarea bolii. "Aceasta unitate PET/CT este primul aparat in Republica Moldova.

- Jurnalista Magda Vasiliu a trecut prin momente cumplite in ultimul an, mai exact de cand baiețelul ei de noua ani a fost diagnosticat cu cancer. Prezentatoarea Prima Tv a postat pe pagina de socializare un text care comprima trairile complexe in decursul unui an, care in cele din urma au ca rezultat…

- Artistul trateaza prin toate mijloacele cancerul agresiv cu care a fost diag nosticat in urma cu șapte ani. Doctorii au facut eforturi supraomenești pentru a-l vindeca, insa acum s-a ajuns intr-un punct in care nu mai exista foarte multe opțiuni medicale.