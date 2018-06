Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul pentru weekend aduce multe vești bune pentru Nativii din zodiac. In timp ce, pentru unele zodii se recomanda odihna, pentru altele este momentul ideal pentru activați in aer liber și rezolvari de probleme mai vechi. Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Cornelia Catanga este internata de doua zile in spital. Artista se confrunta cu probleme de sanatate și este posibil sa fie operata din nou. (Promotiile zilei la monitoare) Cornelia Catanga se confrunta cu probleme de sanatate. Indragita cantareața este internata intr-un spital din Capitala pentru mai…

- Mai bine de jumatate din romani sunt supraponderali sau obezi. Statisticile arata ca tara noastra ocupa locul trei in Europa in clasamentul supraponderalilor. Nici la capitolul obezitate infantila nu stam mai bine. Datele Organizației Mondiale a Sanatații ne claseaza tot ...

- Barbara Bush este in stare critica si refuza sa mai primeasca ajutor medical. In varsta de 92 de ani, fosta prima doamna se confrunta cu grave probleme de sanatate, iar un comunicat dat de biroul de presa al sotului subliniaza ca este acasa, alaturi de cei dragi. Sotul ei, in varsta de 93…

- Adrian Mutu, la spital. O persoana draga ”Briliantului” se confrunta cu probleme de sanatate. Adrian Mutu este extrem de suparat. Fostul internațional a mers, joi dupa-amiaza, la spital impreuna cu tatal sau, Spiridon Mutu. Tatal fostului fotbalist a acuzat probleme de sanatate, așa ca Adrian Mutu l-a…

- Google a conceput o opțiune extrem de utila persoanelor cu dizabilitați. Gigantul a adaugat optiunea „wheelchair accessible” in aplicatia Google Maps. Aceasta permite optimizarea rutelor de tranzit in zonele marilor orase, tinand cont de facilitatile oferite de mijloacele de transport in sprijinul persoanelor…