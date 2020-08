Stiri pe aceeasi tema

- Direcția 5 lanseaza „Vine o vreme”, un single ce te poarta printr-o calatorie plina de nostalgie spre copilarie, cea mai pura perioada din viața unui om. Compusa de catre Marian Ionescu și Paul Catușanu, „Vine o vreme” este o piesa sensibila, cu un mesaj aparte, iar videoclipul transpune in imagini…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- La mijloc de sezon estival lumea muzicala din Republica Moldova mai cunoaște o domnița talentata, care se lanseaza cu o melodie dedicata celor dragi, plecați peste hotare. Este vorba de Maria Cușnir, originara din localitatea Echimauți, raionul Rezina, cea care la 14 ani este insetata de nou și de a…

- Vanotek prezinta single-ul “Talk to Me” in colaborare cu Bastien, cu un groove disco dance, o piesa cu un videoclip pe mood de party filmat și regizat de SAN. Piesa a fost produsa de Vanotek și compusa de Vanotek, Bastien și Elena Moroșanu. “Am facut mai multe sesiuni cu Bastien, imi place mult timbrul…

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…

- Chriss și Denisa Jo vine in atenția fanilor cu un nou single intitulat ”Te jucai cu inima mea”. Piesa a fost produsa in studio-ul Xtra Music, a fost compusa de Chriss si produsa de Cristian Pistol. Videoclipul a fost filmat pe un camp din Paulești. Cei doi artiști s-au distrat foarte mult la filmari,…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…

- Dupa piesa „Je veux”, BIA lanseaza „Tunai”, un single in care canta despre iubirea adolescentina ce ii bate la ușa. „Tunai” este a patra piesa din cariera artistei in varsta de aproape 16 ani și dezvaluie povestea unui cuplu ce intalnește pentru prima oara dragostea, dar și dezamagirea. Prin versurile…