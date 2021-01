Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a reușit sa ii surprinda pe toți in ediția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” cu ținuta aleasa! Rochia scurta i-a pus de minune in valoare picioarele lungi și subțiri.

- Diana Munteanu, fosta prezentatoare a emisiunii „Prietenii de la 11” de la Antena 1, are 41 de ani și o viața activa. Sportul și un nou stil de alimentație au dat rezultate, iar fosta prezentatoare TV a slabit enorm pentru a ajunge la silueta dorita! Aceasta are un corp de zeița și un abdomen rar intalnit

- Gabriela Firea este una dintre cele mai cunoscute figuri feminine din politica romaneasca actuala. Fosta primarița a Capitalei a avut o copilarie și o tinerețe extrem de agitate. Firea a vorbit despre problemele pe care le-a trait in trecut. Gabi Firea, totul despre bataile din familiei ei și divorț,…

- Biletul de adio lasat de un tanar in varsta de 20 de ani pentru mama lui, inainte de a pleca definitiv de acasa, a fost descoperit dupa 34 de ani. Hartia se afla sub un covor din camera barbatului, informeaza Daily Mail. In mesajul descoperit intr-o casa din Langford, vestul Australiei, Richie Carter…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase romance. Deși este mama a trei copii, artista arata senzațional. Se pare ca frumoasa șatena a moștenit genele bune de la mama sa, Denise Iacobescu.